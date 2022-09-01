Жителя Петербурга обвиняют в хулиганстве из-за сожжения чучела в камуфляже на Масленицу. На суде его мать рассказала, что у отца было ПТСР после войны в Чечне

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В Санкт-Петербурге в суде рассматривается уголовное дело против 23-летнего Егора Скороходова ( — Игоря Мальцева), который обвиняется в хулиганстве по мотивам ненависти из-за сожжения чучела в камуфляже.

Акция прошла на Масленицу 6 марта на льду Малой Невы. На голове чучела было написано «Заберите»; движение «Весна», распространившее видео акции, интерпретировало это как требование «забрать солдат и тела обратно в Россию».

Активист был задержан в тот же день, другая фигурантка дела Софья Семенова — на следующий. 9 марта суд отправил Егора под арест, а Софье был назначен запрет определенных действий. Вскоре она покинула Россию, рассказав, что ей стало известно о намерении прокуратуры отправить ее под арест.

Егору Скороходову грозит до семи лет лишения свободы. Весной пресс-служба петербургских судов писала, что он отрицает наличие мотива ненависти в своих действиях и считает себя «пацифистом и патриотом». Заседания по делу начались в июле. В суде выступили несколько свидетелей обвинения, якобы оскорбленных сожжением чучела. Среди них был военнослужащий, который признал, что не видел ролика с акцией, пока ему его не показал следователь.

31 августа суд допросил мать обвиняемого Екатерину Мальцеву — и она рассказала, что отец Егора прошел войну в Чечне и вернулся оттуда с . По ее словам, жить с ним после этого оказалось «невозможно». Вот выдержка из ее выступления в суде, которое привела целиком «Бумага»:

[Сын] родился в полной семье, все были очень рады его рождению. Но дальнейшее мое проживание с отцом Игоря стало невозможно. После чеченской войны, которую он прошел, его ПТСР отражался на мне и ребенке. Я воспитывала сына сама.

[Сын] очень уважительно относился к бедным, давал им милостыню. Трепетно относился к павшим Сталинградской битвы. Нес альтернативную гражданскую службу [вместо военной службы по призыву], потому что против ношения оружия. Он всегда пытался донести до всех, что он против войны и насилия. Его пацифизм может быть связан с детской травмой.

«Фонтанка», опираясь на выступление Екатерины Мальцевой в суде, пишет, что Егор, выросший в Волгоградской области, «интересовался всем, что касалось Великой Отечественной войны, восторгался [монументом] Родиной-матерью, ездил автостопом по местам воинской славы, [но] с другой стороны, вырос несгибаемым пацифистом».

Екатерина Мальцева также отметила, что не считает камуфляж военной формой, поскольку там нет знаков различия. «Я как мать не вижу ничего противозаконного в его действиях. Он патриот своей страны с детства», — цитирует женщину «Ротонда».

«Фонтанка» пишет, что Егор Скороходов переехал в Санкт-Петербург два года назад. Сообщается, что он «участвовал в организации благотворительных концертов и чинил велосипеды». Из сообщения пресс-службы петербургских судов следует, что у него есть гражданская жена — он просил суд отпустить его под домашний арест, чтобы быть с ней.

Вторая фигурантка дела Софья Семенова рассказывала, что познакомилась с Егором 25 февраля, когда встречала подругу возле суда после антивоенной акции.

«Он был очень энергичный и заряженный, и я предложила ему провести акцию. Мы сначала просто шутили, что на Масленицу обычно сжигают чучело, и кого же мы будем сжигать в этом году… Как говорится, не все Путину масленица. Так и пришли к тому, что можно нарядить чучело в военную форму и поджечь», — говорила она.

Егор Скороходов заявил в суде, что он признает факт участия в акции, но не признает вины в хулиганстве. Он отметил, что выступает против войны как таковой. Он также рассказал, что на его пацифистские взгляды повлияли «знакомство с афганцами, у которых оторваны конечности и которые играют музыку на остановках, чтобы получить милостыню», и «знакомство с отцом», у которого было ПТСР.

Следующее заседание по делу, на котором пройдут прения сторон, назначено на 23 сентября.

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