В Дагестане возобновились акции против мобилизации. В Махачкале между протестующими и полицейскими произошла массовая драка

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В Махачкале началась новая массовая акция против мобилизации. Также протесты проходят в Хасавюрте, пишет .

По данным издания, в Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре протестующие и полицейские вступили в массовую драку. По информации "Кавказ.Реалии", около 20 ее участников были задержаны.

В митинге в Хасавюрте принимают участие около 100 человек. Полиция начала задержания, протестующие им сопротивляются, следует из видео в оппозиционном телеграм-канале .

Недовольные мобилизацией также собрались в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К ним вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать, отмечает "Кавказ.Реалии".

В Махачкале акция против мобилизации также прошла накануне, 25 сентября. По информации "Кавказ.Реалии", на ней задержали около 120 человек. Сообщалось, что задержанных избивали и пытали электрошокерами в отделе полиции. В отношении восьми человек возбудили уголовные дела о нападении на полицейских.

25 сентября акция против мобилизации также прошла в селе Эндирей Хасавюртовского района. Местные жители перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала после того, как из села, где живет чуть больше восьми тысяч человек, призвали около 100 мужчин. Полиция пыталась разогнать протестующих выстрелами в воздух.

В Нальчике в тот же день около 20 женщин собрались на площади перед Домом правительства, критикуя войну и мобилизацию.

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