В Махачкале возбудили восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских во время акции против мобилизации

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В Махачкале задержали около 120 человек за участие в акции протеста против мобилизации, которая прошла 25 сентября. По данным , в отношении протестующих были составлены 46 протоколов об участии в несанкционированном митинге, а также возбуждены восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских.

Сотрудник МВД сообщил журналистам, что еще два уголовных дела были возбуждены по статье о призывах к экстремизму. «По информации, что есть у меня, возбуждено восемь уголовных дел из-за нападения на полицейских. Среди них есть и один несовершеннолетний, как минимум. Еще два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно — они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты», — сказал источник.

Помимо этого, пишет «Кавказ.Реалии», задержания происходили не только на митинге, но и после него. Так, по словам одного из свидетелей, сотрудники правоохранительных органов задерживали людей, которые приходили к отделению полиции, чтобы встретить ранее задержанных. «На моих глазах пару ребят забрали, они просто стояли у отдела, ждали, когда их сестру выпустят. Их завели внутрь. Вообще на митинге не были. В итоге по ним открыли дело административное», — сказал собеседник журналистов.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого в разных городах страны прошли протестные акции, на которых было задержано больше двух тысяч человек. 25 сентября протесты прошли в Дагестане — наиболее крупная акция состоялась в Махачкале. В ней участвовали преимущественно женщины. Акция сопровождалась жесткими задержаниями.

Глава Дагестана Сергей Меликов 26 сентября заявил, что «акции были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа». «Как только люди сталкиваются с тревогами и переживаниям, появляется эта „нечисть“, которая пытается воспользоваться ситуацией. Именно эти силы в 90-х годах ввергли Дагестан в кровь, грязь и нищету, из которой мы до сих пор выбираемся», — цитирует Меликова EADaily.

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Женщины в Дагестане и других регионах вышли протестовать против мобилизации Таких ожесточенных протестов в стране не было очень давно. Главное