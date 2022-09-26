При стрельбе в школе Ижевска погибли 13 человек. Среди них — дети
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В результате стрельбы в школе № 88 Ижевска погиб охранник, есть погибшие и раненые среди учеников. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — заявил Бречалов.
Обновление. При стрельбе в ижевской школе погибли 13 человек, в том числе семеро учеников, сообщил Следственный комитет РФ. Еще 14 детей и семь взрослых ранены.
По данным главы региона, нападавший покончил с собой. Эту информацию подтвердили в МВД по Удмуртии. Ведомство также сообщает, что при стрельбе в ижевской школе погибли шесть человек, еще 20 пострадали.
В свою очередь телеграм-канал «112» утверждает, что число погибших выросло до 10 человек, пятеро из них дети.
Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Baza и «112» сообщили, что стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде. Его мотивы неизвестны.