Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В результате стрельбы в школе № 88 Ижевска погиб охранник, есть погибшие и раненые среди учеников. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — заявил Бречалов.

Обновление. При стрельбе в ижевской школе погибли 13 человек, в том числе семеро учеников, сообщил Следственный комитет РФ. Еще 14 детей и семь взрослых ранены.

По данным главы региона, нападавший покончил с собой. Эту информацию подтвердили в МВД по Удмуртии. Ведомство также сообщает, что при стрельбе в ижевской школе погибли шесть человек, еще 20 пострадали.

В свою очередь телеграм-канал «112» утверждает, что число погибших выросло до 10 человек, пятеро из них дети.

Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Baza и «112» сообщили, что стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде. Его мотивы неизвестны.

Что известно о случившемся

В ижевской школе убиты 13 человек. Среди погибших — семеро детей Нападавший покончил с собой

Что известно о случившемся

В ижевской школе убиты 13 человек. Среди погибших — семеро детей Нападавший покончил с собой