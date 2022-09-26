В Ижевске произошла стрельба в школе. По неподтвержденным данным, есть раненые

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В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба в школе. По информации Baza, в результате погиб охранник, есть раненые среди учеников.

Baza пишет, что пострадали пятеро детей, один из которых выпрыгнул в окно. Mash сообщает о девяти пострадавших школьниках.

Baza и «112» сообщают, что стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде. Согласно сообщению МВД, преступник не задержан. «Звезда» пишет, что он «продолжает отстреливаться», «112» утверждает, что «выстрелов не слышно».

Обстоятельства случившегося пока не ясны. В СМИ опубликована фотография класса с забаррикадированной дверью; при этом в кадре видны ноги лежащего человека.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что прибыл на место происшествия, куда «привлечены все силы и средства».

Обновление. Baza пишет, что подозреваемый застрелился.