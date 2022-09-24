В Петербурге силовики выломали дверь в квартиру журналистки Sota. Ее задержали по делу о «телефонном терроризме»

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В Санкт-Петербурге журналистку Sota Викторию Арефьеву задержали по делу о «телефонном терроризме». Об этом сообщает само издание.

Рано утром 24 сентября силовики выломали дверь в ее квартиру и провели обыск, изъяв телефон и карты памяти журналистки, а также компьютер ее сестры.

Также силовики пришли с обысками к активистам «Весны» Евгению Затееву и Валентину Хорошенину, которые находятся под «запретом определенных действий» по делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), и к активистке Палладе Башуровой, которая проходит по двум делам о «телефонном терроризме», пишет .

Сообщается, что Арефьева задержана на 48 часов; дело связано с сообщением о минировании Санкт-Петербургского городского суда. Sota полагает, что это делается, чтобы не дать ей освещать антивоенные протесты, намеченные на субботу.

Обновление. В Санкт-Петербурге по делу о «телефонном терроризме» задержали члена Правозащитного совета Евгению Литвинову.