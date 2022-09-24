«Фонтанка»: в Петербурге по делу о «телефонном терроризме» задержали 11 человек. Среди них феминистка Белла Рапопорт

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Санкт-Петербурге 24 сентября полиция задержала по меньшей мере 11 человек в рамках дела о «телефонном терроризме». Это следует из сообщения «Фонтанки», которая без указания источника опубликовала фамилии задержанных.

Среди задержанных — феминистка Белла Рапопорт, журналистка «Соты» Виктория Арефьева (о ее задержании сообщалось ранее), правозащитники Антон Грачев и Евгения Грачева, активистка Палладя Башурова.

Ранее пресс-служба полиции подтвердила изданию проведение 15 обысков по этому делу. В сообщении нет подробностей дела; ранее Sota писала, что речь про ложное сообщение о минировании Санкт-Петербургского городского суда.

24 сентября в российских городах проходят акции против войны в Украине и против мобилизации в России. Sota связала задержание своей журналистки именно с грядущей акцией.

Читайте также

Война Двести тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двести тринадцатый день. Онлайн «Медузы»