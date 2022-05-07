К активистам движения «Весна» пришли с обысками перед антивоенной акцией «Они воевали не за это» на 9 мая. Возбуждено уголовное дело

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7 мая правоохранительные органы провели обыски у нескольких активистов движения «Весна» в Петербурге.

Как сообщает «Весна», полицейские пришли с обыском к родителям федерального координатора «Весны» Богдана Литвина. Кроме того, обыск прошел в квартире у активиста «Весны» Валентина Хорошенина. В обоих случаях при обыске изъяли всю технику.

Валентина Хорошенина задержали. Он сообщил «Соте», что обыск у него провели по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ). Статус Хорошенина в деле пока неизвестен. «Сота» также сообщает, что по этому делу, предположительно, задержан пресс-секретарь «Весны» Евгений Затеев.

«Весна» связала обыски у сотрудников со своей кампанией против войны с Украиной и тем, что 9 мая движение собирается провести всероссийскую протестную акцию «Они воевали не за это».

«Ротонда» пишет, что полицейские также пришли к родителям двух петербургских журналистов, которые живут в разных регионах России. В одном случае полицейские хотели провести с сотрудником СМИ профилактическую беседу и предупредить об ответственности за участие в незаконных митингах. Во втором случае полицейские не пояснили причину своего визита.

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