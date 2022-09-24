Источник «Медузы»: в Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии

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В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но граждан самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.

По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.

Большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Россия после войны с Грузией 2008 года официально признала их независимость; администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году президент Южной Осетии анонсировал «юридические шаги» для «объединения» с Россией.

Украинские СМИ писали об участии военнослужащих из Южной Осетии в войне. В марте сообщалось, что группа южноосетинских контрактников отказалась от участия в войне и вернулась домой.

21 сентября в России на фоне успеха украинского контрнаступления была объявлена мобилизация. Власти РФ заявляли о планах призвать 300 тысяч военнослужащих; по неофициальным данным, под призыв могут попасть более миллиона человек. Одновременно на оккупированных территориях Украины идут «референдумы о присоединении к России»; по неподтвержденным данным, формальная аннексия может произойти до конца сентября.

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