Глава Евросовета заявил, что Европа должна принимать бегущих из страны россиян

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Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа должна пропускать на свою территорию граждан России, желающих сбежать из страны. Об этом сообщает Politico.

Европейский союз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если люди в России находятся в опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не поддерживают сумасшедшее решение Кремля начать войну в Украине, мы должны это учитывать. Я согласен с тем, что мы должны быстро координировать усилия в связи с новым фактом — частичной мобилизацией в России.

Ранее ряд европейских политиков — в частности, министр иностранных дел Литвы — заявили, что их страны не будут предоставлять убежище россиянам, бегущим от мобилизации. Некоторые европейские юристы отметили, что такая политика нарушает Конвенцию о статусе беженцев и закон ЕС о предоставлении убежища.