Финляндия решила ввести запрет на въезд россиян с туристическими шенгенскими визами. Финские мультивизы будут аннулировать на границе

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Финляндия в ближайшие несколько дней введет запрет на въезд россиян с туристическими визами, выданными любой страной, входящей в Шенгенскую зону. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, соответствующее решение уже согласовано правительством и будет оформлено юридически в ближайшие дни.

Финляндия также собирается аннулировать на границе выданные ей визы мультивизы, если их обладатель собирается въезжать в страну с туристическими или иными целями, на которые не распространяются исключения из новых правил. Такими исключениями будут считаться: семейные обстоятельства, учеба, работа, участие в грузовых перевозках, а также гуманитарные цели.

Хаависто отметил, что визовые требования к россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, уже ужесточены, в частности, закрыты лазейки, позволявшие оформлять недвижимость сразу на несколько человек, чтобы каждый из них получал право на въезд в страну.

С 19 сентября въезд по туристическим шенгенским визам закрыли для россиян Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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