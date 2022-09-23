Задержанные и арестованные после акций против мобилизации в Москве и Петербурге пожаловались на условия содержания. Им не дают спать и часами держат в автозаках

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Задержанные и арестованные после акций против мобилизации, которые прошли в России 21 сентября, пожаловались на условия содержания. Об этом сообщает правозащитный проект в своем онлайне.

Так, в Москве арестованных по решению Головинского районного суда уже больше 10 часов держат в автозаке у спецприемника в Сахарово, рассказал проекту их адвокат. По словам правозащитников, также всю ночь у спецприемника простояли автобусы с людьми из Бутырского и Симоновского судов.

Похожая ситуация в Петербурге. В автозаке у спецприемника на Захарьевской улице уже больше 18 часов держат арестованных после решения Невского районного суда.

В петербургском отделе полиции № 26 арестованным не дают воду и предлагают подписывать пустые бланки. В отделе полиции № 3 задержанные ночевали вшестером на одной скамейке.

В отделах полиции № 2 и № 18 протестующих держали в помещениях с клопами. Одна из арестованных из второго отделения полиции в Петербурге рассказала, что ночью сотрудники полиции отказались предоставить им спальные места, заявив: «Вы задержаны, это и есть ваши ограничения, меняйтесь пересменками».

Накануне шеф-редактор «Новой газеты» в Петербурге Серафим Романов, задержанный на акции, сообщал, что полицейские больше суток не дают протестующим поспать и нормально поесть.

По его словам, людей задержали 21 сентября примерно в 21:00. После этого 50 человек вынуждены были провести ночь в одной комнате в отделении полиции, где негде было прилечь. Еду и воду задержанным принесли волонтеры.

22 сентября их доставили в суд лишь к полуночи, несколько часов продержали в автозаке у суда, в накопителе и снова в автобусе. «В итоге 30 человек не спали и не ели толком больше суток, некоторым людям реально плохо сейчас. Видно, что они намеренно издеваются над нами», — рассказал журналист.

Кроме того, сообщалось, что полицейские собирались везти арестованных в спецприемники в Петразоводск и Псков из-за нехватки мест в Петербурге.

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21 сентября во многих городах России уже прошли акции против войны с Украиной и мобилизации, объявленной в РФ. По данным «ОВД-Инфо», в 42 городах полиция задержала не менее 1330 человек, большинство из них — в Москве и Петербурге. В нескольких отделах полиции в Москве задержанным вручали повестки в военкоматы.