В московских ОВД задержанным на акциях против мобилизации вручили повестки в военкоматы

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В Москве в нескольких отделах полиции задержанным на акции против мобилизации, которая прошла 21 сентября, вручили повестки в военкоматы. Об этом задержанные рассказали правозащитному проекту « ».

Повестки вручили задержанным в ОВД по районам Соколиная гора, Люблино, Измайлово, Южное Тушино, Гагаринское и Проспект Вернадского. Член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили одному из протестующих в ОВД по Можайскому району.

Супруга одного из задержанных в ОВД по району Соколиная гора рассказала « », что ее мужу повестку вручал лично военный комиссар.

«На видео они снимали, как они вручают ему повестку и говорили, что он не может не принять ее, потому что он гражданин Российской Федерации и обязан явиться завтра в комиссариат», — сообщила она.

В ОВД по району Марфино приходил человек в штатском, заявив что будет вручать повестки. Получил ли в итоге кто-то из задержанных там обязательство о явке в военкомат, не уточняется. Как минимум одному из задержанных, сообщают правозащитники, угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку.

Повестки также вручали в отделе полиции № 8 Воронежа, куда доставляли участников акции протеста, сообщил "ОВД-Инфо".

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. После этого по всей России прошли акции протеста. По данным «ОВД-Инфо» к утру 22 сентября, в 38 российских городах были задержаны более 1313 человек. Больше всего задержанных в Петербурге (478 человек) и Москве (536 человек).