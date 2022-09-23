В России второй день поджигают военкоматы

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Как минимум два военкомата попытались поджечь в России 23 сентября.

В Хабаровске кинули «коктейль Молотова» в окно военного комиссариата Индустриального района, сообщается в ВК-сообществе «Хабаровск сейчас». В результате загорелись два кабинета. Пострадавших нет.

Также, по данным Baza, попытка поджога военкомата совершена в городе Свободном Амурской области. Огнем от бутылки с зажигательной смесью поврежден фасад здания.

Власти города Камышин Волгоградской области сообщили, что в здание администрации на Октябрьской улице неизвестные бросили «зажигательный предмет». «В результате зданию причинен незначительный ущерб», — заявили чиновники.

В Костроме городской военкомат исписали ругательствами из-за объявленной мобилизации, сообщает Kostroma.News. На стене комиссариата написали: «Анус себе мобилизируй, пес! Не твоя личная армия!».

Накануне сообщалось о как минимум четырех поджогах военкоматов — в Петербурге, Нижнем Новгороде, Оренбургской области и Забайкальском крае. В Тольятти бросили «коктейль Молотова» в здание администрации.

Поджоги военкоматов в России участились на фоне объявленной в России с 21 сентября «частичной мобилизации». С начала войны сообщалось как минимум о двух десятках случаев поджогов военкоматов в разных регионах России.

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