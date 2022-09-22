Deutsche Welle: в минском аэропорту начали проверять мужчин с российскими паспортами. В проверках участвует милиция

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В аэропорту Минска начали проверять мужчин с российскими паспортами. По данным источника , в проверках участвует белорусская милиция. В чем именно заключаются проверки, неизвестно.

Газета «Наша Ніва» сообщила, в свою очередь, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси еще вечером 21 сентября получили распоряжение отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян.

«Пока на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за „квартирами на сутки“, выходить на контакт с владельцами жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказано отслеживать. Собирать информацию, проверять документы, — сообщил изданию источник в МВД. — Мне кажется, будем выдавать. Общая система штрафов-то налажена, а уклониста поймать — плевая задача».

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. Позже «Новая газета. Европа» писала, что засекреченный пункт указа президента о мобилизации позволяет призвать до миллиона человек.

После объявления мобилизации на сухопутных границах России образовались многокилометровые пробки из желающих уехать из страны, а билеты на ближайшие авиарейсы в страны с безвизовым режимом закончились в тот же день.

Что происходит на границе

На границе России с Грузией, Финляндией и Казахстаном возникли многокилометровые очереди. Уезжающих спрашивают о службе в армии

Что происходит на границе

На границе России с Грузией, Финляндией и Казахстаном возникли многокилометровые очереди. Уезжающих спрашивают о службе в армии