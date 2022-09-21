Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за распространение «ложной информации» о мобилизации в России

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Роскомнадзор предупредил СМИ о «незамедлительной блокировке» в случае распространения в интернете «ложной информации» о мобилизации в России.

С точки зрения ведомства, при подготовке материалов о мобилизации необходимо использовать «информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».

Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию» 21 сентября. Власти заявили, что рассчитывают призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем — мужчин, пребывающих в запасе.