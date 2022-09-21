Данные о потерях украинской армии, о которых заявил Шойгу, разошлись с сообщениями Минобороны РФ

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С 24 февраля по 20 сентября в ежедневных сводках официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал не менее чем о 83 тысячах убитых украинских военных, издание «Агентство».

Эти данные значительно превышают потери украинской армии, о которых 21 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, за время войны Украина потеряла 61 207 военных погибшими и 49 368 ранеными.

Кроме того, данные об убитых на войне российских военных из сообщения Шойгу меньше, чем число похороненных военнослужащих, о которых известно по открытым источникам.

Как заявил министр, с начала российского вторжения погибли 5937 военнослужащих РФ. В свою очередь и «Русская служба Би-би-си» еще в начале сентября подтвердили по открытым источникам, в том числе сообщениям региональных властей, гибель более чем 6 тысяч военных. "Медиазона" отметила, что к 21 сентября подтверждена гибель более 6,6 тысяч российских военнослужащих.

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За 210 дней войны Министерство обороны России лишь трижды сообщало о своих потерях.

В начале августа Пентагон оценил потери российской армии в Украине с начала войны убитыми и ранеными в 70-80 тысяч человек.

Генштаб ВСУ по состоянию на 21 сентября оценивает российские потери в войне в 55 110 погибших.

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