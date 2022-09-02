Украинская прокуратура выяснила имя российского военного, подозреваемого в убийстве мирных жителей под Киевом

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Прокуратура города Бучи Киевской области Украины установила личность российского военнослужащего, подозреваемого в убийстве мирных жителей под Киевом в марте 2022 года.

В преступлении подозревается Николай Сергеевич Соковиков. По данным Офиса Генпрокурора Украины, это старший лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил РФ. Военнослужащего заочно обвинили в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве.

Соковикова опознали по записям с камер наблюдения из магазина велосипедов под Киевом. Эти кадры в мае распространили CNN и «Би-би-си». На видео, датированном 16 марта, запечатлены солдаты, которые стреляют в спину двум безоружным людям после обычной мирной беседы с ними. Как сообщал CNN, одним из погибших был 68-летний охранник Леонид Пляц, а другим - владелец магазина (его имя не разглашается).

Ранее журналисты идентифицировали еще одного российского военного, подозреваемого в этом убийстве. Утверждалось, что это 29-летний Дмитрий Лапшаков.

Телеканал CNN обратился за комментариями в Минобороны РФ, но не получил ответа.

Подробнее об этом убийстве

CNN опубликовал видео с камер наблюдения дилерского центра под Киевом. На записи видно, как российские военные выстрелами в спину убивают двух мирных жителей

Подробнее об этом убийстве

CNN опубликовал видео с камер наблюдения дилерского центра под Киевом. На записи видно, как российские военные выстрелами в спину убивают двух мирных жителей