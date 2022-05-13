Установлена личность одного из российских военных, попавших на видео с убийством выстрелами в спину двоих мужчин под Киевом
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Один из военных, попавших на видео в репортажах CNN и «Би-би-си» об убийстве двоих мирных жителей под Киевом, идентифицирован как 29-летний Дмитрий Лапшаков.
12 мая о его идентификации сообщило украинское издание «Фокус» со ссылкой на публикации в соцсетях. 13 мая «Важные истории» также сообщили, что один из людей на видео — Дмитрий Лапшаков.
Согласно информации из его соцсетей, он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края, а живет в поселке в составе Читы Песчанка, где, судя по всему, расположена его воинская часть.
Утверждается, что Лапшаков — один из трех солдат, которые попали на съемку с камеры видеонаблюдения в офисе веломагазина под Киевом. По внешнему виду Лапшакова можно предположить, что в убийствах мирных жителей он непосредственно не участвовал: на видео из офиса он одет в военную форму и имеет повязку на правой руке, в то время как один из двух стрелявших был одет в черное, а у другого, одетого в форму, была повязка на ноге.
Репортажи CNN и «Би-би-си» основаны на съемках с камер видеонаблюдения, сделанных 16 марта. На них видно, как группа российских солдат приезжает к магазину велосипедов под Киевом. Они говорят с охранником Леонидом Пляцем и его коллегой, а когда те разворачиваются и уходят, стреляют им в спину. Позже солдаты, согласно репортажам, разграбили офис магазина.