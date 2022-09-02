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Бывший президент СССР Михаил Горбачев был потрясен и сбит с толку войной России с Украиной. Об этом в интервью Reuters рассказал его личный переводчик Павел Палажченко, работавший с политиком с 1985 года и до последних дней его жизни.

Не только [специальная военная] операция, начавшаяся 24 февраля, но и вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы стала для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически.

В наших с ним беседах было совершенно очевидно, что он шокирован и сбит с толку происходящим по самым разным причинам. Он верил не только в близость русского и украинского народов, он считал, что эти две нации смешались.

Палажченко признал, что у Горбачева была сложная и противоречивая позиция по Украине, потому что он все еще верил в идею Советского Союза, однако, уверен переводчик, бывший лидер СССР не стал бы затевать войну, чтобы восстановить страну, которой руководил с 1985 по 1991 год.

Михаил Горбачев публично не высказывался о российском вторжении в Украину, однако в 2014 году он поддержал аннексию Крыма, назвав ее «исправлением исторической ошибки».

30 августа 2022 года Горбачев умер в Москве на 92 году жизни. Его похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин отказался посещать похороны Горбачева и простился с ним в одиночестве в Центральной клинической больнице Москвы.