Токаев объявил досрочные выборы президента Казахстана. И пообещал амнистию участникам январских протестов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы главы государства. Такое заявление он сделал в послании к народу Казахстана 1 сентября.

Токаев заявил, что «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения».

Он также предложил увеличить срок президентского срока с пяти до семи лет, в то же время запретив переизбрание на второй срок. Инициативу предполагается реализовать уже после досрочных выборов — таким образом, их победитель будет избран по-прежнему на пять лет.

Токаев также объявил об амнистии для участников в Казахстане — кроме тех, кто осужден за тяжкие преступления.

«Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным», — заявил он.

Касым-Жомарт Токаев объявил о реформах в марте 2022 года, вскоре после прошедших в стране беспорядков. Изменения позиционируются как движение в сторону демократизации и власти президента; критики же считают поправки поверхностными и направленными на укрепление власти Токаева.