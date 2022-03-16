Президент Казахстана предложил уйти от суперпрезидентской формы правления
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перейти от «суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом». Он сделал это заявление 16 марта в обращении к народу Казахстана.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния.
Среди изменений, которые анонсировал Токаев:
- обязать президента прекращать членство в партиях на период полномочий;
- запретить родственникам главы государства занимать высокие посты в государстве и в компаниях с государственным участием;
- лишить президента права отменять решения региональных руководителей и увольнять их;
- снизить число президентских представителей в верхней палате парламента с 15 до 10 человек;
- снизить необходимое количество членов инициативной группы для регистрации партии с 20 до 5 тысяч человек.
Кроме того, Токаев предложил создать в стране три новых области и учредить Конституционный суд. По словам Токаева, для реализации его инициатив необходимо внести более 30 изменений в конституцию и принять более 20 законов.
В 2017 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже проводил реформы, направленные, как утверждалось, на ограничение президентской власти. Критики отмечали, что в действительности реформы работали на укрепление президентской власти.
В начале 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Для их подавления Токаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ. На фоне беспорядков первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был смещен с поста главы Совбеза; многие его родственники также лишились руководящих должностей.