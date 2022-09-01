Литовский суд отозвал иск к Михаилу Горбачеву, поданный из-за событий 1991 года в Вильнюсе

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Суд Вильнюса отозвал гражданский иск против бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, поданный родственниками четырех погибших в результате событий 13 января 1991 года в столице Литвы, сообщает Delfi.

Как пояснил представитель суда Ауримас Жукаускас, дело прекращено в связи со смертью Горбачева. Передача ответственности по иску невозможна, поскольку он был предъявлен конкретному лицу. В течение семи дней постановление суда может быть обжаловано.

Иск против Михаила Горбачева подали в 2022 году. В мае судебные документы были направлены в МИД РФ для передачи бывшему президенту СССР. Заявители утверждали, что в 1991 году Горбачев, являясь главнокомандующим вооруженными силами СССР, контролировал армию, но не предпринял должных мер для предотвращения агрессии в Литве и таким образом не остановил международное преступление.

В ночь на 13 января 1991 года в Вильнюсе при штурме советскими военными телебашни, которую охраняли сторонники независимости Литвы, погибли 14 мирных граждан, а также лейтенант группы «Альфа». В уголовном деле, которое рассматривала прокуратура Литвы по следам штурма телебашни, Горбачев не фигурировал в качестве обвиняемого. Его несколько раз хотели вызвать в суд как свидетеля, но он так и не явился. Сам Горбачев утверждал, что не был осведомлен о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе и узнал о них лишь на следующее утро из доклада.

30 августа 2022 года Михаил Горбачев умер в Москве в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Его похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдет с 12 часов в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, где провожают государственных деятелей. Президент РФ Владимир Путин не будет посещать его похороны. Он простился с Горбачевым в одиночестве в Центральной клинической больнице Москвы.

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