Сторонники Навального запустили «Умное голосование» на выборах в Москве. Кандидатов будут советовать, исходя из их позиции по войне в Украине

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Команда сторонников оппозиционного политика Алексея Навального объявила о запуске на муниципальных выборах в Москве, которые пройдут 9 — 11 сентября. Об этом говорится в твиттере Фонда борьбы с коррупцией ( ).

Оппозиционеры считают, что муниципальные выборы в Москве — это главная политическая компания 2022 года, и поэтому решили сконцентрироваться именно на них.

«Мы считаем, что на этих выборах больше всего шансов нанести урон Путину и его партии разжигателей войны. И поэтому призываем всех москвичей объединиться ради протестного голосования», — сообщается на сайте «Умного голосования».

Сторонники Навального обещают рекомендовать кандидатов для голосования за несколько дней до начала выборов. По их словам, в этом году одним из ключевых факторов выбора кандидата для рекомендации станет его позиция по войне в Украине.

Рекомендации будут рассылать с помощью мобильных приложений, сайта и телеграм-бота «Умного голосования».

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В 2021 году перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать «Умное голосование» в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки. В итоге Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования». Бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере Telegram.

В этом году единый день голосования состоится 11 сентября. В 14 российских регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Еще в одном — Адыгее — главу республики изберут через заксобрание. Выборы в заксобрания должны пройти в шести регионах, в представительные органы муниципальных образований столиц областей — в 12.