Губернатор рассказал о работе ПВО в Белгороде. Очевидцы сообщают о взрывах в области

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Утром в Белгороде были слышны несколько взрывов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он связал их с работой систем противовоздушной обороны.

«По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу», — говорится в сообщении Гладкова в его телеграм-канале.

В местных пабликах сообщают также о взрывах в пригороде Белгорода.

Издание Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что взрывы в Белгородской области продолжаются, в том числе в районе поселке городского типа Яковлево.

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Приграничные районы Белгородской области подвергаются обстрелам с начала российского вторжения в Украину. В регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

В ночь на 3 июля в центре Белгорода произошла серия взрывов. В результате погибли пять человек. Минобороны РФ обвинило в обстреле города украинских военных. Украина официально не брала на себя ответственность за удары.

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