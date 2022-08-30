Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выложил видео о «мирном небе» над Херсоном. Оно было записано в Воронеже

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заместитель главы подконтрольной российским властям администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уехал в Россию. Эту информацию он подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить».

«Я действительно в России и постоянно передвигаюсь», — заявил Стремоусов. Он не уточнил, где сейчас находится, и собирается ли вернуться в Херсонскую область.

В разговоре с The Guardian Стремоусов заявил, что «ездит по городам России, встречаясь с разными людьми по работе». «Мне не надо сидеть [в Херсоне]. Я заместитель главы региона и имею возможность совершать поездки», — сказал Стремоусов. Он отверг предположение о том, что покинул Херсон из соображений безопасности.

Ранее украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что видеобращения, которые Стремоусов выложил в своем телеграм-канале 29 и 30 августа, были записаны в Воронеже, в отеле Marriott. Этот вывод подтвердила «Русская служба Би-би-си». Местонахождение Стремоусова удалось определить по виду из окна, возле которого он записывал видео.

В обращении 29 августа Стремоусов прокомментировал объявленное украинской армией контрнаступление в Херсонской области, назвав его «фейком». «Все хорошо. Никаких проблем нет. Никто никуда не наступает. Мирное небо. Бог с нами. <…>», — заявил Стремоусов. На словах «мирное небо» он показал на небо за окном воронежского отеля.

В обращении 30 августа Стремоусов заявил о провале контрнаступления ВСУ.

Читайте также

На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться

Читайте также

На оккупированных территориях Украины убивают чиновников, перешедших на сторону России Этот список, видимо, будет пополняться