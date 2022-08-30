Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выложил видео о «мирном небе» над Херсоном. Оно было записано в Воронеже
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Заместитель главы подконтрольной российским властям администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уехал в Россию. Эту информацию он подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить».
«Я действительно в России и постоянно передвигаюсь», — заявил Стремоусов. Он не уточнил, где сейчас находится, и собирается ли вернуться в Херсонскую область.
В разговоре с The Guardian Стремоусов заявил, что «ездит по городам России, встречаясь с разными людьми по работе». «Мне не надо сидеть [в Херсоне]. Я заместитель главы региона и имею возможность совершать поездки», — сказал Стремоусов. Он отверг предположение о том, что покинул Херсон из соображений безопасности.
Ранее украинский активист Сергей Стерненко сообщил, что видеобращения, которые Стремоусов выложил в своем телеграм-канале 29 и 30 августа, были записаны в Воронеже, в отеле Marriott. Этот вывод подтвердила «Русская служба Би-би-си». Местонахождение Стремоусова удалось определить по виду из окна, возле которого он записывал видео.
В обращении 29 августа Стремоусов прокомментировал объявленное украинской армией контрнаступление в Херсонской области, назвав его «фейком». «Все хорошо. Никаких проблем нет. Никто никуда не наступает. Мирное небо. Бог с нами. <…>», — заявил Стремоусов. На словах «мирное небо» он показал на небо за окном воронежского отеля.
В обращении 30 августа Стремоусов заявил о провале контрнаступления ВСУ.