Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии за попытку нарисовать антивоенное граффити на бордюре

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Полиция швейцарского города Берн задержала участниц Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер при попытке нанести на бордюр антивоенное граффити. Об этом « » рассказал продюсер группы Александр Чепарухин.

По его словам, Алехину, Штейн и Плетнер увезли в наручниках, а один из полицейских заявил, что участниц группы могут выдворить из страны.

«У меня есть фотки, но у меня и Оли (Борисовой, еще одной участницы Pussy Riot) сфоткали паспорта и предупредили, что если я эти фотки опубликую в соцсетях, то буду нести ответственность — полицейских здесь нельзя фотографировать», — добавил Чепарухин.

Борисова опубликовала снимок незавершенного рисунка задержанных участниц Pussy Riot.

Через несколько часов после задержания полицейские отпустили Алехину, Штейн и Плетнер и отвезли их в отель. О каких-либо обвинениях в адрес участниц Pussy Riot, не сообщается.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В 2021 году Люсе Штейн и Марии Алехиной назначили год ограничения свободы по . За последний год активисток неоднократно задерживали и отправляли под административный арест.

В апреле Штейн и Алехина уехали из России, срезав электронные браслеты ФСИН. Сейчас весте с другими участниками Pussy Riot они дают концерты в европейских странах в рамках тура «Riot Days». МВД РФ объявило активисток в розыск.