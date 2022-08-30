Telegram деактивировал адреса каналов, которые не обновлялись больше года. Они были связаны с киберсквоттерами из Ирана, заявил Дуров

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Команда мессенджера Telegram деактивировала адреса каналов, которые оставались пустыми или неактивными в течение последнего года. Это 70% всех имен пользователей в мессенджере, их занимали из Ирана, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«До недавнего времени 70% всех имен пользователей Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана. Это создало кладбище мертвых имен, которые загромождали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбирать подходящие общедоступные адреса для своих учетных записей, групп и каналов. К счастью, эта ситуация начала меняться», — заявил Дуров.

По его словам, 99% деактивированных имен вернут в общий доступ, но с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями». Самые короткие и легко запоминающиеся имена планируется продать с аукциона.

«Не сомневаюсь, что те, кто копил имена пользователей Telegram, будут разочарованы, но это изменение пойдет на пользу подавляющему большинству наших пользователей», — заключил Дуров.

О том, что Telegram планирует продавать запоминающиеся имена пользователей (например, @bank, @club, @game, @gift), основатель мессенджера впервые рассказал на прошлой неделе.

В июне Telegram ввел платную подписку. Она позволила обойти некоторые ограничения: быстрее скачивать файлы, отключать рекламу, расшифровывать голосовые сообщения и так далее. В августе Telegram расширил функции подписки. Теперь она позволяет в том числе запретить собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения.

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