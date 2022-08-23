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В Telegram может появиться платформа, где будут проходить аукционы по продаже запоминающихся имен пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны все четырехбуквенные имена пользователей (@bank, @club, @game, @gift).

На продажу можно будет выставить и другие элементы экосистемы Telegram, в том числе стикеры или эмодзи. Пользователи могли бы передавать их друг другу в сделках, защищеных с помощью , заявил Дуров.

«Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного в Telegram в ближайшие недели», — добавил основатель Telegram.

Изначально он дал пользователям возможность оставлять реакции к своему посту. Как заметила «Медуза», пост набрал не менее 21,3 тысячи дизлайков и не менее 6,5 тысячи лайков. Позднее Дуров скрыл реакции к нему.

В июне в Telegram появилась платная подписка. В России она стоит 449 рублей в месяц, в других странах — 4,99 доллара или 5,69 евро в зависимости от страны.

Платная подписка позволила обойти некоторые ограничения в Telegram: быстрее скачивать файлы, отключать рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы и закреплять до 10 чатов.

В августе Telegram расширил функции платной подписки. Теперь она позволяет запретить собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения.

Павел Дуров говорил, что мессенджер покроет все свои расходы, если платную подписку оформят 2,5-3% пользователей.

Подробнее о платной подписке в Telegram

В Telegram появилась платная подписка Подписчики получат два десятка улучшений, но все остальные лишились одной маленькой детали ⭐️

Подробнее о платной подписке в Telegram

В Telegram появилась платная подписка Подписчики получат два десятка улучшений, но все остальные лишились одной маленькой детали ⭐️