Павел Дуров допустил, что никнеймы в телеграме будут продавать с аукциона. Его пост собрал много дизлайков — и он скрыл реакции под ним
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В Telegram может появиться платформа, где будут проходить аукционы по продаже запоминающихся имен пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.
Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны все четырехбуквенные имена пользователей (@bank, @club, @game, @gift).
На продажу можно будет выставить и другие элементы экосистемы Telegram, в том числе стикеры или эмодзи. Пользователи могли бы передавать их друг другу в сделках, защищеных с помощью смарт-контрактов, заявил Дуров.
«Давайте посмотрим, сможем ли мы добавить немного Web 3.0 в Telegram в ближайшие недели», — добавил основатель Telegram.
Изначально он дал пользователям возможность оставлять реакции к своему посту. Как заметила «Медуза», пост набрал не менее 21,3 тысячи дизлайков и не менее 6,5 тысячи лайков. Позднее Дуров скрыл реакции к нему.
В июне в Telegram появилась платная подписка. В России она стоит 449 рублей в месяц, в других странах — 4,99 доллара или 5,69 евро в зависимости от страны.
Платная подписка позволила обойти некоторые ограничения в Telegram: быстрее скачивать файлы, отключать рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы и закреплять до 10 чатов.
В августе Telegram расширил функции платной подписки. Теперь она позволяет запретить собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения.
Павел Дуров говорил, что мессенджер покроет все свои расходы, если платную подписку оформят 2,5-3% пользователей.