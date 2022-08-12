Telegram обновил Premium-функции. Теперь можно запретить собеседникам отправлять голосовые сообщения и «кружочки»

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Мессенджер Telegram выпустил новую версию приложения, в которой расширил функции, доступные Premium-пользователям.

После обновления платные подписчики Telegram могут в настройках запретить собеседникам отправлять голосовые и видеосообщения. «Можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять вам голосовые сообщения», — сказано в блоге Telegram.

Также Telegram представил платформу для создания авторских анимированных эмодзи, которая доступна для пользователей Premium. Одновременно с этим платным подписчикам стали доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи.

Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, появление авторских анимированных эмодзи — «первый шаг грядущей визуальной революции в Telegram». По его словам, через несколько недель пользователи смогут добавлять такие эмодзи как реакции на сообщение.

Павел Дуров заявил, что Apple потребовала удалить из обновления мессенджера анимированные эмодзи Telemoji. «Этот шаг Apple вызывает недоумение, поскольку Telemoji существенно изменили бы мир статичных эмодзи с низким разрешением и обогатили бы их экосистему». Дуров назвал решение Apple «хорошим для Telegram в долгосрочной перспективе, поскольку теперь мы сделаем Telemoji еще более уникальными и узнаваемыми».

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