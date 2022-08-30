Немецкую компанию заподозрили в поставках компонентов для «Новичка» в Россию

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Правоохранительные органы Германии провели обыски в компании Riol Chemie. Ее подозревают в нелегальных поставках в Россию компонентов, которые можно использовать при создания химического и биологического оружия, в том числе отравляющего вещества «Новичок».

Как сообщили OCCRP и немецкие СМИ, предполагается, что за последние три с половиной года Riol Chemie более 30 раз поставила в Россию токсичные химические вещества и лабораторные материалы, не имея на то специального разрешения.

Покупателем товаров Riol Chemie в России была компания «Химмед», которая продает реактивы и оборудование для лабораторий, а также выпускает растворители и средства радиационной безопасности.

По данным , в 2016 году «Химмед» стал подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Его сотрудников связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального (который проходил реабилитацию в Германии), писателя и политика . В самом «Химмеде» говорили, что работают в основном с гражданскими лабораториями, и называли долю заказов от «специфических учреждений» ничтожно малой.

OCCRP и немецкие журналисты выяснили, что бывший директор Riol Chemie в прошлом был совладельцем дочерней компании «Химмеда». Ту же структуру раньше возглавлял нынешний руководитель немецкой фирмы.

Обыски также прошли в еще нескольких компаниях, связанных с Riol Chemie.

В марте 2021 года «Химмед», Riol Chemie и еще 12 юридических лиц из России и Германии попали под санкции США в связи с отравлением Алексея Навального. Американские власти сочли, что они могли иметь отношение к созданию химического оружия.

После введения санкций немецкое издание попыталось связаться с представителями Riol Chemie. Журналисты позвонили по номеру компании, им ответил человек, говорящий по-русски без акцента. Он заявил, что Riol Chemie — это «просто склад».