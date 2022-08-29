Миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС на этой неделе

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в твиттере, что делегация агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая будет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — заявил Гросси.

На сайте МАГАТЭ сообщается, что миссии агентства предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектам ЗАЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили ее в самом начале войны. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах станции.

В МАГАТЭ говорили в начале августа, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности. Институт изучения войны писал, что российские войска хранят на территории станции военную технику, чтобы защитить ее от украинских ударов (на станции сняли видео, подтверждающее это заявление).

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