В России продолжают отменять концерты «Сплина». Группа не выступит в Волгограде и Светлогорске

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Два концерта в рамках осеннего тура группы «Сплин» по городам России отменены.

Организаторы фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде объявили, что «Сплин», заявленный одним из хедлайнеров мероприятия, не выступит на фестиваля 17 сентября. «Оргкомитет приносит извинения за данные неудобства, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», — говорится в заявлении организаторов.

Также стало известно об отмене концерта группы «Сплин» в Светлогорске 11 ноября. Причины отмены выступления не уточняются.

Ранее концерт группы «Сплин» отменили на фестивале «Музыка с сильным характером», который прошел 26 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Согласно расписанию на сайте «Сплина», осенью 2022 года у группы запланированы еще более десятка выступлений в разных городах России, в том числе в Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде и на фестивале в Сочи.

20 августа, выступая на фестивале «Чернозем» в Воронеже, лидер «Сплина» Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и «всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам».

В июле петербургская «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.