В Москве отменили выступление группы «Сплин». После того, как солист Александр Васильев посвятил песню артистам, уехавшим из России
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Выступление рок-группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером», который запланирован на 26 августа на московской «ВЭБ-Арене», скорее всего, не состоится, сообщила газета «Коммерсант».
Собеседники издания «в рок-н-ролльных кулуарах» сообщили, что «организаторам позвонили и сказали снять». Организатор фестиваля Павел Облучков из компании Moscow Show не ответил на вопросы журналистов.
Лидер «Сплина» Александр Васильев, говоря о причине отмены выступления, сказал изданию: «И так все понятно». «Коммерсант» сделал вывод, что Васильев связал это с недавним выступлением группы на фестивале «Чернозем» в Воронеже.
20 августа, выступая в Воронеже, Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и «всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам».
Кампания против рок-музыкантов с ярко выраженной протестной позицией перешла на новый уровень. В своих репликах в Воронеже Александр Васильев ничего не говорил о событиях на Украине и не упоминал, в отличие от, скажем, Юрия Шевчука, главу государства. Нет резких постов и в соцсетях группы, если не считать таковым черный квадрат. То есть группу «кэнселят», по сути, за слова о настроении и эмоциях, а не о том, что является их причиной. А также за уважение к своим коллегам.
В июле петербургская «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.