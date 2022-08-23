В Москве отменили выступление группы «Сплин». После того, как солист Александр Васильев посвятил песню артистам, уехавшим из России

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Выступление рок-группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером», который запланирован на 26 августа на московской «ВЭБ-Арене», скорее всего, не состоится, сообщила газета «Коммерсант».

Собеседники издания «в рок-н-ролльных кулуарах» сообщили, что «организаторам позвонили и сказали снять». Организатор фестиваля Павел Облучков из компании Moscow Show не ответил на вопросы журналистов.

Лидер «Сплина» Александр Васильев, говоря о причине отмены выступления, сказал изданию: «И так все понятно». «Коммерсант» сделал вывод, что Васильев связал это с недавним выступлением группы на фестивале «Чернозем» в Воронеже.

20 августа, выступая в Воронеже, Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и «всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам».

В июле петербургская «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.

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