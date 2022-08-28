США увеличили поставки оружия Украине по морю

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Пентагон расширил использование морских перевозок для доставки оружия Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Минобороны США.

В первые недели войны Пентагон использовал авиацию для доставки оружия в Украину, но позже весной, когда США стали наращивать поставки тяжелой военной техники и артиллерии, морской путь стал предпочтительнее.

«Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов, — заявил газете заместитель директора по операциям Транспортного командования США Стивен Путхофф. — Таким образом, мы можем больше планировать заранее и шире использовать морские перевозки для обеспечения поддержки, иногда даже раньше запроса».

Американские военные отказались детализировать маршруты поставок, но пояснили, что часть оружия попадает непосредственно на поля сражений, а другая идет на восполнение американских запасов в странах Европы, откуда затем также направляется в Украину.

С начала войны в Украине администрация Джо Байдена выделила Киеву военную помощь на общую сумму в 12,9 миллиарда долларов. 24 августа в честь Дня независимости Украины президент США объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи на 2,98 миллиарда долларов. Пентагон поставил Украине более 1,4 тысячи зенитных ракет Stinger, 8,5 тысяч противотанковых ракет Javelin, 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии с более чем 900 тысяч снарядов.

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