Перейти к материалам

Байден объявил, что США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на три миллиарда долларов

Источник: Белый Дом

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи на 2,98 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении, которое Байден выпустил по случаю Дня независимости Украины.

США намерены поддерживать народ Украины, который продолжает борьбу за свой суверенитет. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в области безопасности.

По словам Байдена, оружие и военная техника поступят в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. В рамках этого пакета Украина получит системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также беспилотники и радары, отметил президент США.

Шесть месяцев непрекращающихся нападений только укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год независимости. Сегодня и каждый день мы вместе с украинским народом заявляем, что тьма, которая движет автократией, не сравнится с пламенем свободы, которое зажигает души свободных людей повсюду, — заявил Джо Байден.

Читайте также

«Раньше мы говорили — мир. Сейчас мы говорим — победа» Зеленский в День независимости Украины обратился к свободному народу независимой Украины

Читайте также

«Раньше мы говорили — мир. Сейчас мы говорим — победа» Зеленский в День независимости Украины обратился к свободному народу независимой Украины