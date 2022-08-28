Baza: жительница Москвы, которая подожгла машину сотрудника Генштаба, думала, что помогает российским военным

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Жительница Москвы Елена Белова, задержанная 27 августа за поджог машины сотрудника Генштаба РФ, стала жертвой мошенников, утверждает Baza.

Как пишет издание со ссылкой на родственников женщины, последние несколько дней она постоянно была на связи с неизвестными злоумышленниками, которые сначала вымогали у нее деньги, а потом поручили «помочь российским военным» и сжечь BMW X6 замначальника восьмого управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгения Секретарева.

Во время задержания Белова беседовала с предполагаемыми мошенниками. Те якобы говорили ей, что полицейские — это бандиты и им надо передать привет от (что женщина и сделала, ее слова записали на видео).

При этом телеграм-канал Shot пишет со ссылкой на зятя Беловой, что мошенниками были сотрудники Службы безопасности Украины, которые якобы несколько дней назад похитили женщину и «загипнотизировали» ее, а от ее близких требовали 500 тысяч рублей за ее освобождение.

Baza также пишет, что, по мнению близких, Белова «попала под гипноз», но не упоминает СБУ. «По словам родных, женщина поддерживает спецоперацию и сама бы никогда не пошла поджигать машину, тем более военного начальника. Ночью Елену Белову выпустили из полиции», — сообщает издание.

Главные новости дня

Война Сто восемьдесят шестой день

Главные новости дня

Война Сто восемьдесят шестой день