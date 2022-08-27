Baza: в Москве подожгли машину замначальника восьмого управления Генштаба

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В Москве женщина подожгла машину замначальника восьмого управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгения Секретарева, сообщает Baza без указания источника.

По информации телеграм-канала, в результате полностью выгорел багажник машины. О пострадавших в публикациях Baza ничего не сказано.

Женщина, предположительно совершившая поджог, была задержана, пишет канал. Она якобы заявила, что против .

Позже ТАСС сообщил о задержании в Москве женщины, которая облила бензином и подожгла автомобиль сотрудника министерства обороны. Имя этого человека источник агентства не назвал.

Baza пишет, что восьмое управления Генштаба «отвечает за военную цензуру» и следит, чтобы «в СМИ не появлялась неправильная фактура про российскую армию». На сайте Минобороны указаны другие функции управления — обеспечение Минобороны «необходимой информацией» для выполнения задач по управлению вооруженными силами. Кроме того, в ведении управления также находится Служба защиты государственной тайны Вооруженных сил.

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