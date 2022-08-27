Путин подписал указ о пенсиях и социальных выплатах «вынужденно» оказавшимся в России жителям Украины

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах, положенных жителям Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию РФ».

Указ устанавливает размер пенсий и социальных выплат для людей с инвалидностью в размере 10 тысяч рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны Путин велел платить дополнительно по пять тысяч рублей, детям с инвалидностью, людям с инвалидностью I группы или старше 80 лет — по три тысячи рублей.

На каждого ребенка, согласно указу, полагается выплата в размере четырех тысяч рублей; родителям-одиночкам, как следует из текста, будут платить по 10 тысяч рублей.

Беременные женщины будут иметь право на одну выплату в размере 10 тысяч рублей. Женщины, родившие ребенка, получат 20 тысяч рублей.

Указ будет действовать до конца 2022 года. В документе отмечается, что его действие не распространяется на людей, официально признанных беженцами в соответствии с законом «О беженцах».

Путин также подписал указ, позволяющий «гражданам ДНР, ЛНР и Украины» находиться в России без ограничения сроков пребывания при условии прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования на употребление наркотиков и наличие опасных инфекционных заболеваний, а также ВИЧ.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, с начала войны в Россию были вывезены более 3,6 миллиона жителей Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. РФ называет этот процесс эвакуацией, власти Украины — депортацией.

Перед тем, как попасть на подконтрольную России территорию, жители Украины проходят через фильтрационные центры, где, согласно свидетельствам побывавших там людей, их проверяют на причастность к украинским силовым структурам. При «фильтрации» людей фотографируют, у них берут отпечатки пальцев и просматривают содержимое телефонов.