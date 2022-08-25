МИД Украины вызвал апостольского нунция из-за слов папы римского о Дарье Дугиной

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МИД Украины пригласил Висвальдаса Кульбокаса из-за слов папы римского Франциска о Дарье Дугиной, погибшей 20 августа.

Министерство выразило разочарование словами понтфика, которые «несправедливо уравнивают агрессора и жертву».

«Вызывает непонимание решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения», — также заявили в МИД Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вызов апостольского нунция — беспрецедентное событие, которое «говорит само за себя», и что «украинское сердце разрывается от слов папы». «Это было несправедливо», — сказал он.

24 августа папа римский в обращении по случаю полугода войны в Украине заявил, что, в частности, думает «о бедной девушке, подорванной бомбой, которую заложили под сиденье автомобиля в Москве». «Невинные платят за войну!» — продолжил он. После этого посол Украины в Ватикане сказал, что Дарья Дугина была «идеологом российского империализма» и что «нельзя говорить одними категориями об агрессоре и пострадавшем».

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ России заявила, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем якобы стала гражданка Украины Наталья Вовк. В Киеве причастность к произошедшему отрицают.

Дарья Дугина была последовательницей своей отца, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина, и выступала как комментатор в российских провластных СМИ. Она поддерживала вторжение в Украину и ездила на оккупированные Россией территории во время войны.

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