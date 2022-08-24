В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана. В его квартиру, фонд и музей пришли с обысками

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщили ТАСС и E1.ru.

«280-я статья, часть третья. Дело в Москве», — выкрикнул политик из окна своей квартиры журналистам.

По данным СМИ, речь идет о статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС). Дело по этой статье можно завести, если человек уже был оштрафован по административной статье о «дискредитации» и совершил аналогичное нарушение в течение года. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Источник ТАСС сообщил, что уголовное дело на Ройзмана завели из-за видео в его ютьюб-канале.

Полицейские задержали Ройзмана рано утром 24 августа. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Mash.

На видео по меньшей мере шесть силовиков в масках заходят в подъезд жилого дома. Они поднимаются к квартире Ройзмана, тот открывает дверь. Запись заканчивается после слов сотрудницы силовых органов о проведении обыска и возбуждении уголовного дела.

По словам помощницы политика Лейлы Гусановой, с обысками также пришли в открытый Ройзманом музей Невьянской иконы и офис «Фонда Евгения Ройзмана». Адвокат политика Владислав Идамжапов сообщил, что не может попасть к своему подзащитному.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В марте-апреле 2022 года Евгений Ройзман был трижды оштрафован по административной статье о дискредитации российских военных (20.3.3 КоАП РФ). Поводами для составления протоколов, как писала , стали его твит, пост в телеграме и высказывание в видео.

В мае Ройзмана оштрафовали еще на 85 тысяч рублей по административной статье за «неуважение к власти» из-за твита про заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 11 апреля агентство РИА Новости опубликовало твит с текстом «Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире, заявил Лавров». Ройзман в ответ опубликовал твит: «И для этого вы решили свою страну об стену ****** [раздолбать]?».

Читайте также

Плакат «*** *****» — это теперь «дискредитация» армии, а замена ценников на информацию о погибших — «фейк». Как за это наказывают? 9 карточек