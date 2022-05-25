Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за «неуважение к власти» из-за твита, опубликованного в ответ на цитату Лаврова

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В Екатеринбурге суд оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 85 тысяч рублей за из-за его твита, в котором он отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

11 апреля агентство РИА Новости опубликовало твит с текстом «Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире, заявил Лавров». Ройзман в ответ опубликовал твит: «И для этого вы решили свою страну об стену ****** [раздолбать]?»

Как пишет , поводом для составления протокола сам не сам твит, а сториз в инстаграме Ройзмана со скриншотом этого твита и подписью «Евгений Ройзман vs. наглых врунов».

В марте-апреле 2022 года Ройзман был трижды оштрафован по статье о дискредитации российских военных (20.3.3 КоАП). Поводами для составления протоколов, как писала «Медиазона», стали его твит, пост в телеграме и высказывание в видео.

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