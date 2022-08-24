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Центральная избирательная комиссия России рекомендовала региональным избиркомам организовать исполнение государственного гимна при открытии участков для голосования. Постановление об этом было принято в ходе заседания ЦИК, сообщает ТАСС.

Во время заседания глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в некоторых региональных избиркомах исполнение гимна в последний день голосования «стало хорошей традицией». По ее словам, коллеги из регионов при «неформальном общении» выступили с идеей сделать такую традицию повсеместной. Предложение также поддерживают избиратели, подчеркнула она.

Памфилова считает, что исполнение гимна России на участках создаст «торжественную атмосферу» и подчеркнет «особую значимость волеизъявления наших граждан».

«Слушая и исполняя государственный гимн, мы еще в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение от осознания принадлежности к ней и, самое главное, ответственности за ее судьбу», — заявила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что принять такое решение нужно именно сейчас, поскольку Россия «находится не в простой ситуации». Глава ЦИК рассказала, что сейчас, когда «мы все очень переживаем за страну и ту несправедливость, которая происходит в отношении России», у нее самой во время исполнения гимна РФ «мурашки по коже». По словам Памфиловой, такие же ощущение у нее возникали в детстве во время исполнения песни .

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11 сентября в единый день голосования прямые выборы губернаторов запланированы в 14 российских регионах. Еще в одном — Адыгее — главу республики изберут через заксобрание. Выборы в заксобрания должны пройти в шести регионах, в представительные органы муниципальных образований столиц регионов — в 12.

С 1 сентября в школах по всей России планируют начинать каждую учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.

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