Перейти к материалам

ЦИК рекомендовал исполнять гимн России при открытии избирательных участков в дни голосования — «чтобы подчеркнуть особую значимость волеизъявления граждан»

Источник: ТАСС

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала региональным избиркомам организовать исполнение государственного гимна при открытии участков для голосования. Постановление об этом было принято в ходе заседания ЦИК, сообщает ТАСС.

Во время заседания глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в некоторых региональных избиркомах исполнение гимна в последний день голосования «стало хорошей традицией». По ее словам, коллеги из регионов при «неформальном общении» выступили с идеей сделать такую традицию повсеместной. Предложение также поддерживают избиратели, подчеркнула она.

Памфилова считает, что исполнение гимна России на участках создаст «торжественную атмосферу» и подчеркнет «особую значимость волеизъявления наших граждан».

«Слушая и исполняя государственный гимн, мы еще в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение от осознания принадлежности к ней и, самое главное, ответственности за ее судьбу», — заявила глава ЦИК. 

Памфилова добавила, что принять такое решение нужно именно сейчас, поскольку Россия «находится не в простой ситуации». Глава ЦИК рассказала, что сейчас, когда «мы все очень переживаем за страну и ту несправедливость, которая происходит в отношении России», у нее самой во время исполнения гимна РФ «мурашки по коже». По словам Памфиловой, такие же ощущение у нее возникали в детстве во время исполнения песни «Священная война».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что

Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Хочу помочьХочу помочь

11 сентября в единый день голосования прямые выборы губернаторов запланированы в 14 российских регионах. Еще в одном — Адыгее — главу республики изберут через заксобрание. Выборы в заксобрания должны пройти в шести регионах, в представительные органы муниципальных образований столиц регионов — в 12.

С 1 сентября в школах по всей России планируют начинать каждую учебную неделю с поднятия государственного флага и исполнения гимна страны.

как проходят выборы в России

Договор о дружбе с ДНР и ЛНР, принятый депутатами Госдумы, дал старт войне. Но многих из этих депутатов попросту никто не выбирал «Медуза» получила уникальный видеоархив с выборов 2021 года. На них вбросили до 17 миллионов голосов

как проходят выборы в России

Договор о дружбе с ДНР и ЛНР, принятый депутатами Госдумы, дал старт войне. Но многих из этих депутатов попросту никто не выбирал «Медуза» получила уникальный видеоархив с выборов 2021 года. На них вбросили до 17 миллионов голосов