Минпросвещения утвердило стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
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Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что подписал стандарт по поднятию государственного флага и исполнения гимна в российских школах.
«Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте РФ. В нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны», — сказал министр.
По его словам, за таким стандартом в министерство обращались многие директора и учителя школ.
С идеей поднимать флаг в российских школах выступил в конце марта помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он предложил перенять в России опыт США, где «во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага».
Предложение Мединского поддержали и Минпросвещения РФ, и Владимир Путин. В Воронежской и Калужской областях уже начали применять эту практику. Сергей Кравцов заявлял, что церемонию внедрят с 1 сентября во всех школах страны и будут проводить в начале каждой учебной недели.