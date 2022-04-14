В Воронежской и Калужской областях занятия в школах будут начинать с поднятия флага

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С 18 апреля занятия в школах Воронежской области будут начинаться поднятием флага России, заявил глава региона Александр Гусев.

«Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Накануне об аналогичной инициативе также объявил губернатор Калужской области Владислав Шапша — там будут поднимать флаг в школах под гимн России каждый понедельник.

С предложением начинать учебный день в школах с воспевания России и ее государственных символов выступил 24 марта бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский.

13 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что «в качестве важного элемента воспитания» в школах страны стоит внедрить «позитивную практику» — начинать неделю с церемонии подъема государственного флага под гимн.

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