Путин поддержал идею еженедельно поднимать российский флаг и исполнять гимн в школах. С 1 сентября эту практику хотят ввести по всей стране

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Президент России Владимир Путин поддерживает идею поднимать государственный флаг и исполнять гимн в российских школах. Об этом Путин заявил во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«Что касается гимна, флага — да, это очень правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно. Там, где это пока невозможно организовать таким образом, лучше где-то перенести. Чтобы сама процедура соответствовала значимости государственных символов».

Министр просвещения Сергей Кравцов во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что поднятие государственного флага и исполнение гимна планируется внедрить с 1 сентября во всех школах страны. Церемония будет проходить в начале каждой учебной недели.

Минпросвещения ранее заявляло о намерении проводить такую церемонию, но говорило, что речь идет о рекомендации школам.

Также накануне Минпросвещения рассказало, что с 1 сентября в школах «в рамках внеурочной деятельности» будет проходить урок под названием «Разговоры о важном». «Учителя будут рассказывать об основных текущих событиях, делиться мнениями. Школьников не оставят один на один с информационной войной развязанной против нашей страны», — пояснило суть урока ведомство.

В конце марта глава Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский предложил перенять в России опыт США, где «во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с во славу Америки, ее символов и флага».

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