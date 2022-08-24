МВД РФ объявило награду в миллион рублей за помощь в задержании двух командиров «Азова». Среди них — автор кричалки «Путин — *****!»
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МВД России назначило вознаграждение в миллион рублей за помощь в задержании командиров батальонов харьковского подразделения территориальной обороны «Азов» Сергея Величко (позывной «Чили») и Константина Немичева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В России Величко и Немичева обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). По версии следствия, они причастны к пыткам и убийствам не менее восьми российских военнослужащих, которые были захвачены в плен в Харьковской области.
В мае украинских военных объявили в межгосударственный розыск, суд арестовал их заочно, отмечает РИА Новости.
В конце марта депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов сообщил, что Сергея Величко и Константина Немичева «захватил» российский спецназ, и они «просят о пощаде». В тот же день украинские военные отвергли утверждения депутата о том, что их взяли в плен. «Я нахожусь в плену больных фантазий больных людей из соседней страны», — заявил Величко.