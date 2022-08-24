Forbes: за полгода войны Россия потеряла военной техники на 16,5 миллиарда долларов

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За шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину Минобороны РФ потеряло 12 142 единицы военной техники на сумму 16,56 миллиарда долларов без учета ракет. Такие подсчеты приводит украинская версия журнала Forbes.

По сведениям Генштаба ВСУ, российская армия за полгода войны лишилась 1924 танков, 234 самолетов, 199 вертолетов, 15 кораблей, 196 крылатых ракет.

Forbes назвал самые дорогостоящие потери российской армии. Это:

ракетный крейсер «Москва» (его стоимость издание оценивает в 750 миллионов долларов);

самолет Ил-76 (Украина сообщала, что он был сбит в конце февраля в Киевской области; хотя визуальных подтверждений этому нет. По данным Forbes, самолет стоит 86 миллионов долларов);

большой десантный корабль «Саратов» (по оценкам журнала, он стоит 75 миллионов долларов).

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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