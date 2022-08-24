Бывшая декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова рассказала, что ее уволили после 40 лет работы. Она высказывалась против войны
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Бывшая декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова рассказала в соцсетях, что ее уволили из вуза. По ее словам, ей сперва предложили написать заявление на увольнение, а после отказа сообщили, что с ней не возобновили контракт.
Вот и закончилась моя одиссея в ГИТИСе. Она длилась 48 лет. Но всему приходит конец. Война. А как иначе?
Из слов Пивоваровой следует, что незадолго до увольнения ей прислали расписание на следующий учебный год. Судя по сайту ГИТИСа, в последнее время она занимала там должность доцента кафедры истории театра России на факультете театроведения.
Наталья Пивоварова неоднократно высказывалась в соцсетях против войны в Украине. В начале марта ее уволили с поста заведующей дома-музея Щепкина.
Наталья Пивоварова была выпускницей ГИТИСа и преподавала там с 1982 года, став деканом театроведческого факультета. В конце 2016 года руководство вуза объявило о планах объединить театроведческий и продюсерский факультеты. После того, как Пивоварова присоединилась к студенческим протестам против этого решения, новый ректор Григорий Заславский пообещал, что «она больше деканом не будет». Слияние факультетов, судя по сайту вуза, так и не произошло.