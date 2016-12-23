Студенты ГИТИСа вышли на акцию протеста. Руководство вуза вызвало полицию

Студенты «Российского института театрального искусства — ГИТИС» 23 декабря устроили перформанс против слияния театроведческого и продюсерского факультетов, которое инициировал ректор Григорий Заславский.

Перформанс, посвященный правам учащихся, прошел во дворе здания. По данным РБК, к студентам вышла секретарь ректора ГИТИСа Эльвира Карягина, призвала разойтись и пригрозила полицией. Полиция приехала, однако пробыла около института недолго.

Григорий Заславский заявил, что не знает об этой акции, однако объявил, что декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова покинет свой пост, поскольку она поддерживала протесты студентов. «Она больше не будет деканом — это я вам гарантирую», — заявил Заславский.