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Студенты ГИТИСа вышли на акцию протеста. Руководство вуза вызвало полицию

РБК
14:48, 23 декабря 2016
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Студенты «Российского института театрального искусства — ГИТИС» 23 декабря устроили перформанс против слияния театроведческого и продюсерского факультетов, которое инициировал ректор Григорий Заславский.

Перформанс, посвященный правам учащихся, прошел во дворе здания. По данным РБК, к студентам вышла секретарь ректора ГИТИСа Эльвира Карягина, призвала разойтись и пригрозила полицией. Полиция приехала, однако пробыла около института недолго.

Григорий Заславский заявил, что не знает об этой акции, однако объявил, что декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова покинет свой пост, поскольку она поддерживала протесты студентов. «Она больше не будет деканом — это я вам гарантирую», — заявил Заславский.

«Мы лишь хотели напомнить о наших правах, зачитывали устав, где сказано, что студенты имеют право участвовать в жизни вуза», — рассказал студентка. В Уставе ГИТИСа закреплены права студентов на обжалование любых локальных актов в университете, а также на участие «в формировании содержания своего профессионального образования».

РБК
Руководство ГИТИСа 21 декабря объявило о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов. Большая часть педагогов института узнала об этом из СМИ. Против слияния факультетов выступили многие студенты и критики, назвавшие действия руководства фактическим уничтожением театроведческого факультета. Они написали открытое письмо с требованием пересмотреть решение.
Ректора Григория Заславского и объединение факультетов поддержали в Минкульте. В ведомстве заявили, что «[Заславский] знает ситуацию гораздо лучше студентов и прекрасно представляет, какие решения будут правильными для дальнейшего развития», — добавили в ведомстве.
Декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в настоящий момент находится на больничном и восстанавливается после аварии. В своем фейсбуке она призывала «всех протестовать против инициативы ректора и решения ученого совета о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов — очень корректно, интеллигентно, но публично».
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